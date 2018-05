Am Freitag komme der SPD-Parteivorstand zusammen. Der solle dann einen Beschluss fassen, ob man in Sondierungen geht oder nicht, so habe es der Parteitag in der letzten Woche beschlossen. Das könnte dann im Januar so weit sein. "Aus den Worten von Horst Seehofer, der uns heute schon mal Frohe Weihnachten wünschte, ist zu schließen, dass man nächste Woche nicht noch mal hier zusammen kommen will zu Gesprächen, sondern Sondierungen dann möglicherweise im Januar", erklärt Heescher. Aber nach diesen Sondierungsgesprächen komme noch ein Parteitag der SPD.