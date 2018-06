Dass Merkel das Feld kampflos räumt, damit ist ebenfalls nicht zu rechnen. Bei der Pressekonferenz zum Integrationsgipfel am Nachmittag setzt sie neben sich als einzige Vertreterin der 50 anwesenden Migranten-Organisationen Ferda Ataman, Sprecherin der Neuen Deutschen Organisation. Ausgerechnet die Frau also, über die sich Seehofer so geärgert hatte, dass er seine Teilnahme am Integrationsgipfel als bislang erster Innenminister abgesagt hatte. Ataman hatte Seehofer in einem Artikel in die Nähe der Nationalsozialisten gerückt und seinen Heimatbegriff als "Symbolpolitik für potenzielle rechte Wähler" kritisiert. Neben dieser Frau zu sitzen, so Seehofer, sei ihm "nicht zuzumuten". Und Merkel, darauf angesprochen? Das Bundesinnenministerium sei doch durch einen Staatsekretär vertreten gewesen wäre. "Es ist jetzt so, wie es ist."