Man wolle alles "Menschenmögliche" versuchen, versichert CSU-Chef Horst Seehofer am frühen Morgen. Was das allerdings jetzt noch sein kann, ließ er offen. CDU-Fraktionschef Volker Kauder orakelte sogar, dass man jetzt "das ganze Wochenende" weiter verhandeln würde. Was wie Verhandlungsbereitschaft klingt, ist eher der Versuch, nicht den Schwarzen Peter zu bekommen.