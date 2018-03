Andrea Nahles und Angela Merkel 2016. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Rund ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl wollen Union und SPD an diesem Montag ihren Koalitionsvertrag unterzeichnen. An der Zeremonie sollen die Partei- und Fraktionschefs sowie die Generalsekretäre von CDU, CSU und SPD teilnehmen.



Für Mittwoch ist im Bundestag die vierte Wahl von CDU-Chefin Angela Merkel zur Bundeskanzlerin angesetzt. Anschließend sollen Merkel sowie die Minister vereidigt werden. So geht die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik zu Ende.