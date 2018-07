Andrea Nahles, Fraktionsvorsitzende der SPD. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Nach langem Machtkampf in der Union und Ärger in der Koalition haben sich CDU, CSU und SPD auf ein Paket gegen illegale Migration und eine Verschärfung der Asylpolitik geeinigt.



Man habe sich darauf verständigt, dass Asylverfahren beschleunigt werden. Das erklärten die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz in Berlin. Zudem solle ein Einwanderungsgesetz noch in diesem Jahr durchs Kabinett gebracht werden. Letzteres war eine zentrale SPD-Forderung gewesen.