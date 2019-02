Ein neuer russischer Marschflugkörper vom Typ 9M729. Archivbild

Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa

Union und SPD wollen mit einem neuen Vorschlag an Russland und die USA die Gefahr eines nuklearen Wettrüstens bannen.



Roderich Kiesewetter, der Union-Obmann im Auswärtigen Ausschuss, und der Vize-Chef der SPD-Fraktion, Rolf Mützenich, forderten Moskau auf, seine Flugkörper so weit zu verlegen, dass sie Europa nicht mehr erreichen können, wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtete. Im Gegenzug sollten US-Abschussanlagen in Europa für russische Kontrollen geöffnet werden.