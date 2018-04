In dem einstimmigen Beschluss setzt die SPD ihrem Koalitionspartner CDU und CSU eine Frist bis Herbst, um einen Konsens bei der Information der Ärzte über Schwangerschaftsabbrüche zu finden. Die SPD will Paragraf 219a abschaffen, die Union nicht. Bewegt sich die Union nicht, heißt es in dem Beschluss, müsse "in Gesprächen mit reformwilligen Fraktionen beziehungsweise Abgeordneten nach einer Lösung gesucht werden". Dann solle nicht durch einen gemeinsamen Gesetzentwurf der Regierungsparteien, sondern durch einen Gruppenantrag "eine möglichst breite parlamentarische Mehrheit" gefunden werden. Im Klartext: Wenn die Union nicht will, sucht sich die SPD andere Parteien, um Paragraf 219a abzuschaffen. Die Union müsse sich bewegen, legte SPD-Vize-Parteichef Ralf Stegner am Dienstag per Twitter nach, "sonst wird sie mit einer Mehrheit bewegt". SPD-Abgeordnete Daniela Kolbe garniert ihre Tweets zu dem Thema in Richtung CDU mit dem Bizeps-Emoji.