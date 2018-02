Zugleich räumte Hendricks ein, dass das Klimaziel für 2020 wohl verfehlt wird. "Wir machen alle Anstrengungen, um die Lücke bis 2020 so klein wie möglich zu halten", sagte die Umweltministerin. Mit den Vereinbarungen der Koalitionsverhandlungen sei Deutschland "in der Spur, um wieder Klimaschutzpionier zu werden". So soll erstmals in einem Gesetz festgeschrieben werden, dass neben der Energiewirtschaft auch in der Industrie, beim Verkehr, in der Landwirtschaft und im Gebäudebereich bis 2030 "ganz klare Sektorziele" erreicht werden müssen.