Nach dem Ja des Bundestags zur Ehe für alle kommen langsam mehr Details über die Umstände der Abstimmung ans Licht. CDU und CSU hatten sich zuvor sehr wohl darauf verständigt, die Frage nach einer Ehe für Homosexuelle als Gewissensentscheidung zu behandeln, sagt Unionsfraktionschef Volker Kauder: "Das ist in den Gremien schon in den letzten Tagen angesprochen worden, dass wir in der nächsten Legislaturperiode darauf hinarbeiten werden", so Kauder in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".