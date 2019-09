Die Unionsfraktion fordert effiziente CO2-Bepreisung. Symbolbild

Quelle: Jan Woitas/zb/dpa

Die Spitze der Unionsfraktion will den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) verteuern. "Die CO2-Problematik ist im Preis bislang nicht hinreichend abgebildet", heißt es im Entwurf eines Papiers, das der dpa vorliegt. "Klar ist, dass wir in Zukunft eine - ggf. zunächst nur nationale - effiziente CO2-Bepreisung brauchen", heißt es darin.



Die Fraktionsspitze will vor allem auf Anreize für die Bürger setzen. Das Papier trägt den Titel "Gutes Klima. Starkes Deutschland".