Der Unions-Nachwuchs will eine Urwahl für die nächste Kanzlerkandidatur durchsetzen und hat sich so klar gegen den Willen von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt. Ein entsprechender Antrag erhielt auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken eine Mehrheit von gut 60 Prozent.



Zuvor hatte Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) die Partei zum Zusammenhalt aufgerufen und sein weiteres Engagement angekündigt.