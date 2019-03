Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, hatte deutlich gemacht, dass ein Rücktritt Merkels aus seiner Sicht eine Neuwahl des Bundestags nach sich zöge: "Nicht nur wir Seeheimer würden bei einem Wechsel Amok laufen", sagte er der "Passauer Neuen Presse". Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther sagte der Funke Mediengruppe: "Ich kenne in Union und SPD niemanden, der über so ein Szenario ernsthaft nachdenkt." Es gelte jetzt, Leistung zu bringen und keine "sinnlosen Debatten" zu führen. "Das erhöht die Wahlchancen beträchtlich."