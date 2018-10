Dann müssen wir auch selbst überzeugt von uns sein. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer

Der Großteil der Wähler in Bayern und Hessen sei noch vollkommen unentschieden, sagte Kramp-Karrenbauer. Um diese Menschen zu überzeugen, "dann müssen wir auch selbst überzeugt von uns sein", fügte die CDU-Politikerin hinzu und forderte ein Ende des öffentlichen Streits in den eigenen Reihen.



In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die schwarz-grüne Koalition unter Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) könnte dabei Umfragen zufolge ihre Mehrheit verlieren.