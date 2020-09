Filiale der Agentur für Arbeit in Dresden. Archivbild

Der Wirtschaftsflügel der Union fordert eine weitere Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung. Dieser solle von 2,5 auf 2,0 Prozent gesenkt werden, heißt es in einem Antrag der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung MIT für den CDU-Parteitag Ende November in Leipzig, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt.



Eine Senkung würde Arbeitgeber wie Arbeitnehmer entlasten, "vor allem auch Bezieher niedriger Einkommen", heißt es in dem Antrag weiter. Die SPD lehnt eine weitere Senkung ab.