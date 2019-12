An Stelle einer täglichen muss eine wöchentliche Höchstarbeitszeit treten. Olav Gutting, Abgeordneter Baden-Württemberg

Fischer sprach sich zugleich für ein modernes Arbeitszeitgesetz aus, das Freiräume für eine flexible Arbeitszeitgestaltung schafft und die Spielräume des EU-Rechts nutzt. "An Stelle einer täglichen muss eine wöchentliche Höchstarbeitszeit treten, die in tarifgebundenen wie in tarifungebundenen Unternehmen gilt", sagte er. "Beschäftigte genießen so weiter den Schutz von Arbeitszeit-Höchstgrenzen, können die Arbeit während der Woche aber flexibler gestalten und diese an die persönliche Lebenssituation wie auch an die betrieblichen Gegebenheiten anpassen." Gutting ergänzte: "Wer mehr arbeiten will, soll auch die Chance dazu haben."