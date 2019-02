Schnieder fordert ein «umfangreicheres Lobbyverzeichnis».

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Patrick Schnieder, dringt auf mehr Transparenz im Umgang von Politikern und Lobbyisten. In einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" warb der CDU-Politiker für ein "neues, umfangreicheres Lobbyverzeichnis", in dem außer Verbänden auch Unternehmen nähere Angaben darüber zu machen hätten, auf welche Weise sie ihre Interessen im Bundestag vertreten.



Bisher scheiterten diesbezügliche Pläne hauptsächlich am Widerstand der Unionsfraktion.