Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) sieht die große Koalition angesichts der CDU-Verluste und der hohen AfD-Gewinne bei den Landtagswahlen gerade beim Klimaschutz in einer Bringschuld. Bei diesem Thema werde die Koalition zügig liefern müssen, sagte er.



"Wir wollen das zusammen mit unserem Koalitionspartner machen." Bei vielen Dingen sei man sich in der Klimadebatte einig - damit zeige man, dass die große Koalition leistungsfähig sei. Am Abend will der schwarz-rote Koalitionsausschuss eine Art Zwischenbilanz ziehen.