"Insgesamt ist man noch nicht über den Berg", sagt Unionsfraktionschef Kauder über die Koalitionsverhandlungen. Quelle: Soeren Stache/dpa

Unionsfraktionschef Volker Kauder hat die Abgeordneten von CDU und CSU auf schwierige Koalitionsverhandlungen mit der SPD in den nächsten Tagen eingestimmt. In manchen Arbeitsgruppen laufe es besser, in anderen zäher, bilanzierte der CDU-Politiker nach Teilnehmerangaben in der Fraktionssitzung die Gespräche.



"Insgesamt ist man noch nicht über den Berg." Man habe alle Hände voll zu tun, um gute Ergebnisse zu erzielen, sagte Kauder. Beide Seiten müssten die Fähigkeit zum Kompromiss haben.