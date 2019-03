Nach dem aktuellen Haushaltsentwurf 2020 erreiche man 1,37 Prozent. Allerdings zeigt sich der CDU-Politiker optimistisch, dass Nachbesserungen am Wehretat möglich sind. Erst im Herbst beschließe der Bundestag den Haushalt. "Da schauen wir uns das alles noch mal sehr genau an", sagt Brinkhaus. In der Vergangenheit sei der Haushalt noch nie so verabschiedet worden, wie man das vorher verabredet habe. "Da kommt immer irgendwas dazwischen", sagt er. Allerdings bedeute eine weitere Erhöhung des Wehretats auch, dass man an anderer Stelle Gelder "umswitchen" müsse, sagt er.