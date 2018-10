Joachim Herrmann besuchte ein Erstaufnahmezentrum. Archivbild Quelle: Daniel Karmann/dpa

Im Asylstreit von CDU und CSU schlägt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) versöhnliche Töne an, ohne sich allerdings in der Sache zu bewegen. "Die CSU will keinen Bruch mit der CDU", sagte er der "Passauer Neuen Presse".



Die CSU stehe auch hinter den Bemühungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf europäischer Ebene. Wenn es in den kommenden zwei Wochen aber keine sofort wirkenden Vereinbarungen gebe, werde Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Anfang Juli seine Pläne umsetzen.