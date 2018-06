Die Ausgangslage: Die CSU will sich auf Merkels Vorschlag, binnen zwei Wochen eine EU-Lösung auszuloten, nicht einlassen, wie führende Parteivertreter am Donnerstag klar machten. Sie drangen auf eine schnelle Klärung in CDU und CSU. Der dramatischen Entwicklung war ein Krisentreffen Merkels mit CSU-Chef Horst Seehofer vorangegangen, das in der Nacht ohne Einigung geblieben war. Seehofer wurde am Donnerstag mit den Worten zitiert, in der Frage um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze notfalls per Ministerentscheid zu handeln.