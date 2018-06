Horst Seehofer und Kanzlerin Angela Merkel. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Im Streit zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU über die Abweisung von Flüchtlingen an den Grenzen ist keine Annäherung der Positionen in Sicht. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) betonte aber, seine Partei wolle keine politische Krise auslösen.



"Niemand in der CSU hat Interesse, die Kanzlerin zu stürzen, die CDU/CSU-Fraktionsgemeinschaft aufzulösen oder die Koalition zu sprengen", sagte der CSU-Chef der "Bild am Sonntag". In der Sache wich er allerdings nicht zurück.