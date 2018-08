Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU). Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Unionsfraktionschef Volker Kauder erwartet nach dem erbitterten Unionskrach eine konstruktive Arbeit von CDU und CSU in der schwarz-roten Koalition. "Wir haben gerade nach dem Streit im Frühsommer eine erhöhte Bringschuld gegenüber den Bürgern", sagte der CDU-Politiker.



In der Union sei man sich bei allen wichtigen anstehenden Vorhaben einig - von der Renten- bis zur Haushaltspolitik, sagte Kauder. "Wir haben unseren Streit überwunden. In der Sommerpause haben wir gut zusammengearbeitet."