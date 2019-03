In seiner Zeugenaussage sprach Singer von einer Art Hintertür, die er für die Zulassung an Universitäten kreiert habe. Es ist weder ungewöhnlich noch illegal, wenn wohlhabende Eltern einer Universität ihrer Wahl eine großzügige Spende zukommen lassen, um dadurch die Annahme ihrer Kinder zu unterstützen. Eine solche Spende garantiert die Zulassung aber nicht unbedingt. Dadurch, dass Singer Testresultate oder Sportkarrieren einzelner Schüler fälschte, konnte er ehrgeizigen Eltern die Annahme ihrer Sprösslinge an der gewünschten Elite-Universität jedoch sicherstellen. Durch seine Methode hätte er "eine Seitentür geschaffen, die den Familien den Zutritt garantiert". Diese Garantie sei es gewesen, die es für so viele Familien attraktiv gemacht habe, sich an ihn zu wenden.