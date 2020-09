Das Finanzamt in Stuttgart hat dem umstrittene Verein Uniter die Gemeinnützigkeit entzogen.

Quelle: imago

Das Finanzamt in Stuttgart hat dem umstrittenen Verein Uniter die Gemeinnützigkeit entzogen. Das erklärte der Verein schriftlich. Zuvor berichteten WDR und "Süddeutsche Zeitung". Dem Bericht zufolge wurde Uniter schon im Herbst 2019 die Gemeinnützigkeit entzogen. Der Verein sei zunächst mit einem Widerspruch dagegen vorgegangen.



Mitte Februar sei dieser zurückgewiesen worden. Man werde dagegen nicht klagen, da sich der Verein in Deutschland bereits in Liquidation befinde, so Uniter auf Anfrage.