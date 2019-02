Theresa May, Premierministerin von Großbritannien.

Quelle: Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May will das Parlament noch einmal um mehr Zeit für Nachverhandlungen mit der EU zum Brexit bitten. Das berichten unter anderem die BBC und der "Telegraph" unter Berufung auf Regierungsquellen.



May will spätestens am Mittwoch eine Erklärung im Parlament über den Stand der Verhandlungen abgeben. Sollte das Parlament May mehr Zeit gewähren, wäre das bereits die zweite Verlängerung seit der Niederlage für ihren Brexit-Deal Mitte Januar.