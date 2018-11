Migranten am Grenzübergang zu den USA in Tijuana.

Quelle: Omar Martinez/dpa

Der Zustrom Tausender Migranten sorgt in Mexiko zunehmend für Unmut. In der Grenzstadt Tijuana ist für heute eine Protestveranstaltung von Bewohnern angekündigt. "Wir müssen vor allem die öffentliche Sicherheit gewährleisten, denn die Bürger sind besorgt", sagte der Gouverneur des Bundesstaats Baja California, Francisco Vega, laut Zeitungsbericht.



Gleichzeitig zu der Protestveranstaltung in Tijuana ist aber auch eine Solidaritätsveranstaltung für die Migranten aus Mittelamerika geplant.