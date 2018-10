In einem Stadtteil Palus, in dem etwa 1.700 Häuser vom Erdboden verschluckt wurden, als die Erde am Freitag zu beben begann, wurde nach Angaben eines Sprechers der Katastrophenschutzbehörde eine Frau in der Nacht lebend aus den Ruinen gezogen. "Wir wissen nicht, wie viele Opfer hier begraben sein könnten. Geschätzt sind es Hunderte." Besonders besorgniserregend ist die Lage in der nördlich von Palu gelegenen Region Donggala, wo 300.000 Menschen leben, sowie in zwei weiteren Bezirken unweit des Epizentrums, in denen die Kommunikation zusammengebrochen ist.