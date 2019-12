Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Chios.

Quelle: Lefteris Partsalis/XinHua/dpa/Archivbild

Die Zahl der Flüchtlinge weltweit hat sich nach Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe im letzten Jahrzehnt um über 50 Prozent erhöht. Waren 2009 knapp über 43 Millionen Menschen auf der Flucht, so sind es jetzt mehr als 70,8 Millionen, teilte die Organisation mit.



Hauptursache sei die Kombination aus Langzeitkonflikten mit großen Fluchtbewegungen wie etwa in Syrien, Afghanistan oder Südsudan und mit neueren Krisen wie in Venezuela oder Myanmar. Auch die Folgen des Klimawandels seien eine Fluchtursache.