UNO-Flüchtlingshilfe: Mehr als je zuvor auf der Flucht.Archivbild

Quelle: Daniel Ochoa De Olza/AP/dpa

So viele wie nie zuvor: 68,5 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Die Tendenz sei weiter steigend, teilte die UNO-Flüchtlingshilfe in Bonn mit. Zugleich entwickele sich die Diskussion in Deutschland weg von den Fakten und werde emotionaler.



Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, sprach von einem "extremen Jahr". Politische Lösungen seien kaum in Sicht. Neben der Nothilfe müsse die Weltgemeinschaft den Betroffenen auch Perspektiven bieten.