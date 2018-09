"Die globalen Zahlen sind wie ein Fieberthermometer des Weltgeschehens", sagte Dominik Bartsch, UNHCR-Vertreter in Deutschland, im ZDF morgenmagazin. "Es ist wieder ganz klar, dass viele Entzündungsherde weiter virulent sind und dass dementsprechend mehr Menschen Schutz suchen." In Europa seien die Zugangszahlen 2017 um 44 Prozent im Vergleich zu 2016 heruntergegangen, so Bartsch. Dies habe sich in Deutschland klar ausgedrückt und sei unter anderem ein Resultat der Politik. Deutschland erreichten 2017 laut UNHCR knapp 187.000 Asylsuchende, nach 280.000 im Jahr zuvor. 2015 seien es fünf Mal so viele gewesen wie 2017.



Zum Asylstreit der Bundesregierung merkte Bartsch im ZDF an, dass es sich beim Stein des Anstosses für den Streit um eine relativ überschaubare Zahl von Flüchtlingen handeln würde. Es seien weniger als 1.000 Menschen im Monat, die über die österreichische Grenze kämen und davon sei es nur ein Bruchteil von Menschen, die bereits in einem anderen europäischen Land registriert seien. "Da gibt es wirklich größere Baustellen, an denen wir dringend weiter arbeiten müssen", sagte Bartsch. Für die Hilfe in den betroffenen Ländern gebe es noch "Luft nach oben", so Bartsch weiter. Für die Zukunft sei es wichtig, den Menschen "langfristige Perspektiven" anzubieten, um dort zu bleiben.