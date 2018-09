Der Chef des UN-Entwicklungsprogrammes UNDP, Achim Steiner, warnt vor einer Fluchtwelle aus der stark vom Klimawandel betroffenen Tschadsee-Region, falls die Staatengemeinschaft den Menschen dort nicht langfristig Lebensperspektiven verschafft. "Diese Region am Tschadsee, aber auch der gesamte Sahel, ist ein Gebiet, wo Millionen von Menschen an dem Punkt sind, dass sie zum Teil einfach nicht mehr an eine Zukunft glauben", sagte Steiner vor Beginn einer internationalen Tschadsee-Konferenz am Montag in Berlin in einem Reuters-Interview.