Die laufenden Verhandlungen über Einwanderungsreformen werden durch den Wirbel um die "Drecksloch-Länder" schwer belastet. In den Gesprächen steht viel auf dem Spiel - vordringlich das Schicksal der "Dreamers" (Träumer), also jener rund 700.000 jungen Einwanderer, die als Kinder illegal ins Land kamen. Auch geht es um Neuregelungen beim Familiennachzug und der Vergabe von Green Cards, also der dauerhaften Aufenthaltsgenehmigungen - sowie um Gelder für Trumps Prestigeprojekt einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.