Die Fernzüge der Bahn waren im August noch unpünktlicher. Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Fernzüge der Deutschen Bahn haben sich im August noch häufiger verspätet als zuvor. Drei von zehn ICE und Intercitys kamen unpünktlich ans Ziel. Die Pünktlichkeitsquote lag bei 69,8 Prozent nach 72,1 Prozent im Juli.



Pünktlich ist ein Zug nach Bahn-Definition, wenn er weniger als sechs Minuten nach der im Fahrplan angegebenen Zeit ankommt. Der Vorstand der Bahn kündigte in einem Brief an die Führungskräfte an, der schlechten Pünktlichkeit entschieden entgegenzutreten.