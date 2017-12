Katar hatte am Montag den Krisen-Vermittlern in Kuwait seine Antwort auf die Forderungen seiner Gegner vorgelegt. Details wurden vorerst nicht bekannt. Das Ultimatum zur Erfüllung der Forderungen sollte in der Nacht zu Mittwoch auslaufen. Am Mittwoch wollten die anderen Golfländer dann in Kairo über mögliche Konsequenzen beraten. Der UN-Sicherheitsrat hatte am Montag entschieden, sich vorerst nicht in die Katar-Krise einzuschalten.