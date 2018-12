Das «Bundesamt für Migration und Flüchtlinge». Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) will einen wohl unrechtmäßig abgeschobenen Asylbewerber aus Afghanistan zurückholen. "Das BAMF will die für die Rückholung nötigen Schritte einleiten", sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums.



Innenminister Horst Seehofer (CSU) räumte Fehler des BAMF ein. Die Behörde habe die Identität des Mannes falsch zugeordnet. Der 20-Jährige aus Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern war in seine Heimat zurückgeflogen worden.