BAMF-Chefin Jutta Cordt auf dem Weg zu einem Krisengespräch. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

In der Affäre um unrechtmäßige Bremer Asylbescheide sind Vertreter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und mehrerer Innenministerien zu einem Krisentreffen zusammengekommen.



Die in die Kritik geratene BAMF-Präsidentin, Jutta Cordt, wollte sich vor Beginn der Sitzung nicht äußern. Sie sagte, sie werde erst am Dienstag im Innenausschuss des Bundestages aussagen. Die Bremer BAMF-Außenstelle soll bis 2016 mindestens 1.200 Menschen ohne ausreichende Grundlage Asyl gewährt haben.