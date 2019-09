Präsidentenwahl in Afghanistan.

Quelle: Mohammad Anwar Danishyar/AP/dpa

Die Präsidentschaftswahl in Afghanistan ist beendet. Die Wahllokale sind geschlossen. Es gibt Berichte über zahlreiche Unregelmäßigkeiten. Wählerlisten fehlten, biometrische Erkennungsmaschinen funktionierten nicht. Die Taliban griffen Wahllokale an. Es gab Tote und Verletzte.



Die Extremisten hatten zu einem Boykott der Wahl aufgerufen und mit Anschlägen gedroht. Aus mehreren Provinzen wird von einer geringen Wahlbeteiligung berichtet. Vorläufige Resultate werden am 19. Oktober erwartet.