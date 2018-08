Ralph Brinkhaus (CDU). Archivbild Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus will bei der Wahl des neuen Unionsfraktionsvorsitzenden im Bundestag den langjährigen Amtsinhaber Volker Kauder (CDU) ablösen. Die "Welt" berichtete, der bisherige Fraktionsvize erwäge eine Kandidatur.



Kauder, der seit 2005 die Fraktion führt, will es auf eine Kampfkandidatur ankommen lassen. Der enge Weggefährte von Merkel sagte der "Welt" auf die Frage, ob er einen Gegenkandidaten bekomme: "Das mag sein. Aber ich kandidiere am 25. September in jedem Fall."