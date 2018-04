Proteste an der Grenze zu Israel. Quelle: Wissam Nassar/dpa

Bei erneuten Zusammenstößen mit israelischen Soldaten sind im Gazastreifen zwei Palästinenser getötet worden. Hunderte weitere Palästinenser seien verletzt worden, teilten die Behörden in Gaza mit. Israels Regierung kam indes anlässlich der 70-Jahr-Feiern des jüdischen Staates in Tel Aviv zusammen.



Die Palästinenser sehen die Staatsgründung als Katastrophe, weil 1948 Hunderttausende flohen oder vertrieben wurden. Sie pochen auf ein "Recht auf Rückkehr" in das heutige Israel.