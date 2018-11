Mexikanische Polizei an der Grenze.

Quelle: Ramon Espinosa/AP/dpa

Nach Unruhen an der Grenze zu den USA will Mexiko Dutzende mittelamerikanische Migranten abschieben. Fast 100 Menschen seien in Haft und würden abgeschoben, teilten die Behörden mit. Der Großteil komme aus Honduras.



Hunderte Migranten hatten in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana versucht, illegal die Grenze zu den USA zu überqueren. Auf der US-Seite waren über 40 Migranten festgenommen worden. In Mexiko sind derzeit mehr als 8.000 Menschen aus Mittelamerika Richtung USA unterwegs.