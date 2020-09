Sebastian Piñera, Präsident von Chile.

Quelle: Luis Hidalgo/AP/dpa

Chiles Präsident Sebastian Pinera hat die Opposition aufgerufen, mit der Regierung Lösungen für die soziale Krise im Land zu finden. "Wir arbeiten an einem Rekonstruktionsplan", sagte er.



Ziel sei unter anderem eine Anhebung der Renten, eine Senkung der Medikamentenpreise und eine bessere Regelung der Strompreise. Lediglich die Kommunistische Partei wurde von dem für heute angesetzten Dialog ausgeschlossen. In Chile war durch eine Erhöhung der Preise für U-Bahn-Tickets in Santiago eine Protestwelle ausgelöst worden.