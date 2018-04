Stunden später ein weiterer Tweet: "Der Strom wurde abgeschaltet", schrieb Baez. Und dann: "Wir werden die jungen Leute, die in der Kathedrale von Managua sind, nicht alleine lassen und wir werden sie schützen, koste es, was es wolle." Die Twitter-Botschaften des Bischofs wurden innerhalb kürzester Zeit Tausende Male geteilt.



Auf Twitter zu sehen war auch ein Video von Demonstranten in der Kirche, die sich an den Händen halten sowie Verletzte versorgen. Auf dem Boden sind Blutspuren zu erkennen. Andere Twitter-Nutzer posteten Bilder und Videos von zum Teil brutalen Übergriffen der Sicherheitskräfte und regierungsnaher Organisationen. Immer wieder zu sehen: Gruppen von Motorradfahrern mit Helmen und Baseballschlägern, die auf Oppositionelle einschlagen. Ein anderes Video zeigt, wie Studenten mit Kerzen in Matagalpa die Nationalhymne singen. Verifizieren lassen sich die Bilder und Videos in der Kürze der Zeit allerdings nicht.