López und Guaidó äußerten sich am Morgen (Ortszeit) von einer Autobahnüberführung in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts La Carlota in der Hauptstadt, die daraufhin offenbar von Maduros Soldaten aus dem Stützpunkt mit Tränengas beschossen wurde. Die Menschen, die sich versammelt hatten, liefen davon, doch später schwoll die Menge in der Nähe wieder auf mehrere Tausende an. Eine kleinere Gruppe maskierter Jugendlicher warf Steine und Molotow-Cocktails in Richtung des Luftwaffenstützpunkts. Mehrere gepanzerte Fahrzeuge fuhren mit voller Geschwindigkeit in die Menge. Zwei Demonstranten lagen mit blutigen Köpfen und Beinen auf dem Boden und wurden dann mit Motorrädern abtransportiert, während die Fahrzeuge davon fuhren.