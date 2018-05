Bei den Unruhen gab es Hunderte Verletzte. Quelle: Wissam Nassar/dpa

Bei Protesten am "Tag des Zorns" gegen US-Präsident Donald Trump sind mindestens zwei Palästinenser getötet worden. Ein Krankenhaus in Gaza gab bekannt, eine Person sei an ihren Verletzung gestorben. Zuvor hatten israelische Soldaten einen Mann erschossen.



Dem palästinensischen Roten Halbmond zufolge wurden mindestens 80 Palästinenser durch scharfe Munition und Gummigeschosse verletzt. Die israelische Armee erklärte, hunderte Palästinenser hätten Steine auf Soldaten geworfen.