Nicaragua wird seit Wochen von schweren Protesten erschüttert. Quelle: Carlos Herrera/dpa

Nach wochenlangen Protesten gegen die Regierung eskaliert die Lage in Nicaragua weiter. Bei einer erneuten Welle der Gewalt starben zuletzt drei Menschen. Das teilten Menschenrechtler in Managua mit. Unter den Todesopfern war ein US-Bürger.



Die UN forderte den sozialistischen Staatschef Daniel Ortega auf, den Besuch eines UN-Vertreters zuzulassen. Die Demonstranten fordern die Absetzung von Ortega, der seit 2007 an der Macht ist. Ortega wird ein autoritärer Regierungsstil vorgeworfen.