Ramsan Kadyrow äußerte sich zu den Attacken. Archivbild Quelle: Alexei Druzhinin/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/dpa

In der russischen Unruheregion Tschetschenien haben unbekannte Bewaffnete an mehreren Stellen Polizisten angegriffen. Vier von fünf Angreifern seien erschossen worden, teilte das Oberhaupt der Teilrepublik im Nordkaukasus, Ramsan Kadyrow, mit. Fünf Polizisten seien verletzt worden, meldete die Agentur Interfax.



Die Angreifer hätten das islamische Opferfest stören wollen, sagte Kadyrow. Das sei ihnen aber nicht gelungen. Kadyrow vermutete die Hintermänner bei der Terrormiliz IS.