Die Justizvollzugsanstalt in Kleve. Archivbild

Quelle: Markus van Offern/dpa

Nach der Einstellung der Ermittlungen um den unschuldig eingesperrten und in Haft gestorbenen Syrer Amad A. hat ein Anwalt im Auftrag der Eltern Beschwerde eingereicht. Der Syrer war im Juli 2018 irrtümlich wegen eines Haftbefehls eingesperrt worden, der einem anderen Mann galt. Amad A. hatte wochenlang unschuldig in Kleve im Gefängnis gesessen und schließlich in seiner Zelle selbst Feuer gelegt.



Dabei erlitt er so schwere Verbrennungen, dass er im September 2018 in einer Klinik starb.