Borkenkäfer fressen Löcher in eine Fichte.

Quelle: dpa

"Wir haben immer schon Klimawandel gehabt", sagt Spellmann. "Aber das, was wir jetzt erleben, ist von der Geschwindigkeit und vom Ausmaß her anders als das, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und da kommen die Baumarten an die Grenze ihrer Anpassungsfähigkeit."



Der Hitzesommer 2018 hat gezeigt, was Trockenheit im Wald anrichten kann: Bäume werden geschwächt und sterben sogar ab. Geraten Bäume in Dürre-Stress, haben Schädlinge wie der Borkenkäfer leichteres Spiel.



Im Jahr 2018 brannte zudem so viel Wald wie seit 26 Jahren nicht mehr - knapp 2.350 Hektar Fläche. Und auch 2019 spart bislang mit Niederschlägen.