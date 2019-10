Sie verlieren völlig Ihre Menschenwürde. Und das wirkt später noch nach. Jürgen Krahn

Krahn, der von der Straße inhaftiert und von seiner Frau und den gemeinsamen drei Kindern getrennt wurde, beschreibt die Zustände im DDR-Gefängnis als unzumutbar: "Das Schlimmste, was die einem hier angetan haben, ist: Die nehmen Ihnen Ihre Würde. Einmal hab ich mich hingeschmissen und den Vernehmer angefleht. Sie verlieren völlig Ihre Menschenwürde. Und das wirkt später noch nach." Dreimal in der Woche konnten die Inhaftierten nach draußen – in den Himmel sehen und die Bäume beobachten. Eine halbe Stunde Freiheit.



Heute lebt Krahn in Leverkusen. Als Zeitzeuge kehrt er immer wieder an den historischen Ort zurück und gibt Führungen durch das ehemalige Stasi-Gefängnis, auch durch seine eigene Zelle. Zum einen, um daran zu erinnern, was Diktaturen ausrichten, wie sie die Freiheit beschränken. Zum anderen aus Genugtuung: "Stellen Sie sich vor, das hätte ich meinen Wachhabenden erzählt: 'Später werde ich hier mal lang laufen'. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist schon was Tolles. Frei".